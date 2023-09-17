Serdar Aziz: İstediğimiz oyunu oynayamadık

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.
"İstediğimiz oyunu oynayamadık"
Mücadeleyi değerlendiren Serdar Aziz şu ifadeleri kullandı:
Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli olan kazanmak ve bu şekilde devam etmek.
"Kolay maç yok"
Gelecek hedefleriyle ilgili olarak tecrübeli stoper sözlerini şu şekilde noktaladı:
Maç maç bakıyoruz. Kolay maç yok. Zor bir fikstüre gireceğiz. Çok iyi dinlenmeliyiz ve maç maç çok iyi konsantre olmalıyız.