Serdar Aziz: İstediğimiz oyunu oynayamadık Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maç sonucunda açıklamalarda bulunan deneyimli stoper Serdar Aziz, istediklerini oyunu sahaya koyamadıklarını ama kazanmanın önemli olduğunu belirtti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Serdar Aziz açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz oyunu oynayamadık"

Mücadeleyi değerlendiren Serdar Aziz şu ifadeleri kullandı:

Kazanmak önemli. Her maç zor oluyor. Bugün de zor oldu. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bizim oynamak istediğimiz oyunu Antalyaspor, bize karşı oynadı. Golden sonra özümüze döndük. Önemli olan kazanmak ve bu şekilde devam etmek.

"Kolay maç yok"

Gelecek hedefleriyle ilgili olarak tecrübeli stoper sözlerini şu şekilde noktaladı: