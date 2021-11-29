Serdar Dursun: Silkelenip kendimize gelmemiz lazım

Göztepe beraberliğinden sonra değerlendirmelerde bulunan Serdar Dursun, ofansif ve defansif olarak daha iyi olmaları gerektiğini belirtti.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

"MUTLAK 3 PUAN İÇİN GELMİŞTİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, "Mutlak 3 puan için gelmiştik, zor bir maçtı. İlk 20 dakika oyuna iyi başladık ve sonra rakip üstünlüğü aldı, kontra ataktan da golü attılar. İkinci yarı iyi başladık, golü bulduk ve iyi bir baskı kurduk 1-2 olabilirdi ama sonrasında git geller oldu.

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ LAZIM"

Önemli bir maçtı Trabzon'u yaklamak için 3 puana ihtiyacımız vardı. Kafamızı kaldırmamız lazım, daha çok maç var silkelenip kendimize inanıp devam etmeliyiz" dedi.

"OFANSİF VE DEFANSİF OLARAK DAHA İYİ OLMAMIZ LAZIM"

Takım hakkında konuşan Dursun, "Oyuncular birbirine alışıyor 1-2 pozisyonda daha tehlikeli girebilirdik. Ceza sahasında çoğalamadık, orta yapmaya çalıştık. Ceza sahasına girmeye çalıştık hocamız 'ortalar yapın, ceza sahasına girin' dedi. İkinci yarı daha iyi oynadık. Yenemezsen nedenlerini araman lazım. Ofansif ve defansif olarak daha iyi oynamamız lazım" ifadelerini kullandı.