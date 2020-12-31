Sergen Yalçın: Bir tane taç bu kadar konuşulmaz

Sergen Yalçın: Bir tane taç bu kadar konuşulmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor karşılaşmasındaki tartışmalı gol pozisyonuyla ilgili yaşanan tartışmalara isyan etti. Yalçın, "Gol olmasaydı bu kadar konuşacak mıydınız" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına konuk oldu.

Sergen Yalçın programda, geçen hafta oynanan Sivasspor karşılaşmasında Güven Yalçın'ın attığı golün hemen öncesinde yaşanan pozisyonla ilgili tartışmalara değindi.

SERGEN HOCA,ÇOK TARTIŞILAN TAÇ POZİSYONUYLA İLGİLİ İSYAN ETTİ

"Gol olmasa o pozisyonu o kadar konuşacak mıydınız" sözleriyle gol pozisyonu için yaşanan tartışmalara sitem eden Yalçın, Beşiktaş'ın aleyhinde verilen kararların da konuşulmasını istedi.

Sözlerine "Bir tane taç bu kadar konuşulmaz" diyerek devam eden siyah-beyazlı çalıştırıcı son olarak, "Bütün gece taç da taç taç da taç, orada burada konuştular. Taç düşsün başınıza" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Bir tane taç bu kadar konuşulmaz- İZLE

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Güven Yalçın'ın golü öncesi tartışılan taç pozisyonu