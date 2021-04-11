Sergen Yalçın: Kimse 8'de 8 yapamaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-2'lik Erzurumspor galibiyetinin ardından yaptığı konuşmasında "Kalan 8 maçta 8’de 8 yapmak zor. Bu ligde kimse 8’de 8 yapamaz." dedi.

Süper Lig’in 34. haftasında Erzurumspor’u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk yarışında avantajını sürdürerek son 8 maça giren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına Cenk Tosun'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"OYNADIĞIMIZ MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

“Allah, Cenk’e şifa versin. Sezonu kapattı. 6-7 ay gibi bir süre. Çok geçmiş olsun. Söyleyecek başka bir şey yok. Bu hafta bizim için sezonun en zorlu haftası. Kasımpaşa, Alanyaspor ve Erzurumspor üçlüsü bizi sezon başından beri düşündüren program oldu.

Milli arada biz sezonun geri kalanına tam kadro hazırlanacağız derken birçok eksiğimiz çıktı. Bu eksikler bu haftalarda canımızı sıktı. Bugün oynadığımız maç çok önemliydi. Saha zemini çok kötüydü. Oyuna fazla müdahale etmek zorunda kaldık.





"3 PUAN ALMAK ÇOK DEĞERLİ"

Bu maçlarda 3 puan almak çok değerli. İyi oynadığımız bölümler ve pozisyonlar da verdiğimiz oldu ama bu şartlar 3 puan alarak yolumuz devam etmek önemli.





"DORUKHAN DA SAKATLIK SİNYALİ VERDİ, BİLEMİYORUM ZEMİNDEN DOLAYI MI "

Oyuncularımız yorgunlar. Kendi kadromuz içerisinde doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Atiba yoruldu 60’da çıkardık. Dorukhan iyi oynadı. Gökhan Töre oyuna sonradan girip katkı sağladı.

Dorukhan da bize sakatlık sinyali verdi bilemiyorum zeminden dolayı mı? Ama bu sezon işler zor. İstiyoruz ki takım her maç 3-5 gol atsın ama bu oyun böyle oynanmıyor.

Herkes bunu bilsin. Oyuncularımız hata yapabilir, bunlar olabilir. Önemli olan herkesi belli bir istatistiklerde tutmak. Larin çok maç oynadı. Allah’tan genç ve güçlü ki fiziği kaldırabiliyor.

"KALAN 8 MAÇTA 8'DE 8 YAPMAK ZOR, BU LİGDE KİMSE YAPAMAZ"

Türk futbolu zorlu bir süreçten geçiriyor. Herkese birçok maç oynuyor, inanılmaz trafik var. Kalan 8 maçta 8’de 8 yapmak zor. Bu ligde kimse 8’de 8 yapamaz.”