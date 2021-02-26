Sergen Yalçın: Nisan ayı final olabilir

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 22'de Larin, 38'de Aboubakar, 39'da ise Ljajic attı. Puanını 54 yapan Beşiktaş, bu skorla beraber yine aynı puandaki lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

"KOLAY BİR GALİBİYET OLDU"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Erken aldığımız skor oyuncuların rahatlamasına ve oyun içinde rahat hareket etmelerine sebep oldu.

Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kolay bir galibiyet oldu. İkinci yarıda da çok net pozisyonlarımız vardı.

Biraz daha konsantre olabilseydik skoru arttırabilirdik. Zor bir lig devam ediyor. Zor takımlara karşı iki önemli maç oynayacağız." diye konuştu.

"NİSAN AYI LİG İÇİN FİNAL AYI OLABİLİR"

Yalçın, “Herkesin hedefi var. Nisan ayı lig için final ayı olabilir. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak" diyen Yalçın, "İlk yarıdaki 3 haftalık arayla, bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik. Yeniden lige başladık. Yeniden konsantre olacağız" dedi.

"ENDİŞEMİZ VARDI AMA OLMADI"

Bay geçtikleri hafta sonrasında çeşitli endişelerinin olduğunu kaydeden Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Böyle aralardan sonra dönüşler bazen sıkıntılı olabiliyor. Bu 11 günlük sürede biraz dinlendirdik oyuncuları. Antrenman temposunu düşürdük, izin yaptık. Biraz daha rehabilitasyon gibi geçti. Bu müsabakaya yansır mı diye endişemiz vardı ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUN OYNAMAK ÖNEMLİ"

İki devredeki oyun arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyen Yalçın şunları kaydetti:

"İyi oyun oynamak önemli. İzleyenlere bir şey sunmak zorundayız. Her zaman iyi oynayarak kazanamazsın. Bazen oyunu tutmak gerekir. Kötü oynadığın zaman kazanmak da gerekir.

Bazen tutmak, bazen savunmak gerekiyor. Bir lig maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. İyi oyuna takılmak iyi bir şey değil bu işte. Çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum.

Oyuncular ilk yarıda 3-0 bitince biraz daha rölanti oynayabiliyorlar. Onların işi de kolay değil, bu normal. Zaman zaman böyle değişimler oluyor, bu da futbolda çok normal.





"HATALAR ÖLÜMCÜL OLMADIĞI SÜRECE SORUN OLMAZ"

Mücadele etmeden maçlar kazanılmıyor. Mücadele etmek, koşmak, doğru oyunu oynamak lazım. Belli bölümlerde bunu çok iyi yaptık. Cezalılar döndü, sakatlarımız da yavaş yavaş katılınca daha geniş ve revizyonu kadromuz olacak.

Oyunun belli bölümlerinde beğendim takımı. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Bu oyun, hatalar oyunu. Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağımızı düşünüyorum."





"TARAFTARLARIN YANIMIZDA OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaşlı taraftarların maç öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye'den uğurlaması ve Dolmabahçe'de karşılamasına da değinen Yalçın, "Taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Yaklaşık 1 sene oldu, göreve başladığımızdan beri. Seyirciden yoksunuz.

Teknik ekip olarak bizim de planımız böyle değildi. Taraftarla beraber oynamak farklı hissettiren bir şey. Takımı bir iki vites yukarı çıkarabiliyor. Beklenmedik bir durum ortaya çıktı, yapacak bir şey yok.

Yanımızda olduklarını hissettirmeleri sevindirici ve mutluluk verici. Kendim ve camiam adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.