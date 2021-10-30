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    Sergen Yalçın oyuncuları uyardı: Şapkamızı önümüze koyalım

    Sergen Yalçın oyuncuları uyardı: Şapkamızı önümüze koyalım

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 mağlup oldukları Hatayspor karşılaşması sonrası oyuncularına "İyi oynamadık. Düzeltmek için çalışacağız, şapkamızı önümüze koyalım" dedi
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 18:59
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    Süper Lig 'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş , sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve 20 puanla 3. sırada kaldı.

    Siyah Beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "AMATÖRCE BİR GOL YEDİK"

    Oyuna 1-0 mağlup başladıklarını ve amatörce bir gol yediklerini ifade eden Yalçın, "Genele bakarsak çok da iyi oynadığımız söylenemez. Oyunla ilgili çok söylenecek bir şey yok." dedi ve ekledi:

    "İYİ OYNAMADIK, KÖTÜ GOLLE MAĞLUP OLDUK"

    "Kötü golle 1-0 mağlup olduk. İyi oynamadık. Çok da bir şey yapmadık. Deplasmanda kötü oynamaya, puan kaybetmeye devam ediyoruz.

    Sergen Yalçın oyuncuları uyardı: Şapkamızı önümüze koyalım #1

    "BU, OYUNCULARIN KENDİLERİYLE ALAKALI BİR DURUM"

    Hazırlanacağız çarşambaya. Sonra da Trabzonspor'la oynayacağız ama performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor.

    Sergen Yalçın oyuncuları uyardı: Şapkamızı önümüze koyalım #2

    "ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYALIM"

    Mücadele gücünü, istek ve arzuyu yukarı çekmemiz gerekiyor. Özellikle deplasman oyunlarında istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Düzeltmek için çalışacağız. Şapkamızı önümüze koyalım, bakalım neler oluyor.''

    Sergen Yalçın oyuncuları uyardı: Şapkamızı önümüze koyalım #3

    Sergen Yalçın oyuncuları uyardı: Şapkamızı önümüze koyalım #4



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