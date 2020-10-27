Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-2 kazandıkları Denizlispor maçı sonrası yaşadığı aksiliklerden bahsetti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, "Tahminim o ki; Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlüğünü ben yapıyorum." dedi.

"PANDEMİ VAR, TARAFTAR YOK, EKONOMİ KÖTÜ"

47 yaşındaki teknik adam, "Tahminim o ki; Beşiktaş tarihinin en zor antrenörlüğünü ben yapıyorum. Pandemi dönemi, taraftarın olmaması, ekonomik sıkıntılar, Avrupa maçları hazırlıksız bir dönemde önümüze çıktı. Antrenman yapmadan çıktığımız maçlar, oynamamız gereken bir Şampiyonlar Ligi, ondan sonra direkt katılacağımız UEFA elemesi oynadık. Yani saçma sapan bazı şeyler oldu. Bunların karşılığında biz de oyuncularımız da çok yıprandı. Çünkü aldığımız sonuçlar maalesef iyi olmayınca büyük takımda bunu karşılamak biraz zor oluyor." dedi.

Sergen Yalçın: Tarihinin en zor antrenörlüğünü yapıyorum - İZLE

Öte yandan TRT'de yorumculuk yapan Tümer Metin, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ı ağır bir dille eleştirdi.

"EFSANE DİYE HOCALIK YAPIYOR"

Metin, "Beşiktaş'ın sıkıntısı ne biliyor musunuz? Hepsi dostumuz da gördüğümü söylemek zorundayım. Bir bölüm oyuncu var, nasıl oyuncu diye soruyorsun, iyi insan diyorlar. 12 yıldır oynayanlar var, sırf iyi insan diye. Patlar mı diye beklediklerimiz de asla patlamayacaklar. Sergen Yalçın da arkadaşım dostum ama işimi yapıyorum, Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta. Yukarılara (yönetime) daha girmiyorum henüz." şeklinde konuştu.