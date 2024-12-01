Sergen Yalçın'dan Beşiktaş açıklaması: Kaosun içinde olmak istemiyorum

Haber Merkezi

Üst üste alınan kötü sonuçlarla sarsılan ve önce kulüp başkanı Hasan Arat, ardından da teknik direktör Van Bronckhorst'la yollarını ayıran Beşiktaş’ta yeni hoca arayışı sürüyor. Teknik direktörlük için en güçlü aday olan Sergen Yalçın, İstanbul'da kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmeyi anlattı.

Ekol Tv'ye konuşan Yalçın, Beşiktaş'ın geçici başkanı Hüseyin Yücel'le yaptığı görüşmede para konuşmadığını ifade etti.

"BÖYLE KAOS GÖRMEDİM"

Kulüpte son yaşanan yönetim tartışmalarını değerlendiren Yalçın özetle şunları söyledi:

- Belki 40 senedir futbolun içindeyim. Böyle bir basın toplantısı daha görmedim. O, ona cevap veriyor. O, diğerine cevap veriyor. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm.

- 11 yaşında babam beni idmanlara götürmeye başladı, o günden beri böyle bir kaos görmedim. Samet ağabeyin açıklamaları, ima ettiği şeyler... Onları konuşmak istemiyorum, onlar benim konum değil. Ben futbol adamıyım. Suçlamalar, cevap vermeler! Böyle bir futbol dışı mevzular ilk defa gördüm.

- Teknik direktörlükle ilgili Hüseyin Yücel'le konuştum bir kere. Onda da, ben para puldan anlamam, bunları konuşmam dedim. Sorun futboldadır, geliriz düzeltmeye çalışırız ama şu andaki konu futbol değil. Lütfen dedim, beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın. Ben böyle bir durumda aman geleyim de teknik direktörlük yapayım diyecek durumda değilim.

- Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım değil mi? Ahmet Nur Çebi'yle de para konuşmadım. Kulüpten çıktım, tek kelime etmedim. Etsem söyleyecek çok şey vardı ama kol kırılır yen içinde kalır.

'BUNLAR DÜZELİRSE GELİRİM'

- Şu anda konu Beşiktaş'ta futbol değil. Tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Çok sağlıksız bir ortam var. 3 gün sonra ne olacağı belli değil. Yarın yeni yönetim gelince ne yapacaksın? Hüseyin'e de şunu söyledim. Beşiktaş'ta konu futbol değil. Önce halledilmesi gereken durumlar var. Bu sorunlar çözülmediği müddetçe, çok mümkün olduğunu düşünmüyorum.

- Bu sorunlar düzelirse gelirim. Neden gelmeyeyim? Beşiktaş'a gelmeyeceğim de ne yapacağım? Ama çözülmezse ben gelip ne yapacağım? Üstünü mü örteceğim? Konuşulanlar çok ağır şeyler

- Twitter'da yazılan şeylere lütfen inanmayın. Kontrat, para, açıklamalar... Bunların benimle alakası yok! Asla da böyle şeyler kimseye söylemedim. Bu yalancılara inanmayın. Bunlar para yazıyor, kontrat yazıyor, bir şeyler yazıyor.. Bunlar yalan. Çok zor durumda kalıyorum, Twitter'da yokum ve cevap veremiyorum.

'WHATSAPP'TAN ADAM MI KOVULUR'

- Neden bende sportif direktör yok? Neden Brad Friedel gibi biri yok? Anladın mı şimdi? Çok sesten bir şey çıkmaz. WhatsApp'tan adam mı kovulur. Mantıklı bir şekilde açıklarsın, gönderirsin. Rıza Çalımbay da benden on kat büyük efsane. Ne oldu hocam? Oldu mu yani. Bu yüzden Arda Turan'a yapılan sevgi gösterisi hoşuma gitti. Bunlar kulüplerin değerleri.

- Sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlanmalı. Bu kaosta futbol takımından bir şey bekleme yani. Konu futbolun çok dışında artık. Hüseyin Yücel, Mayıs'a kadar bu işi götürmeyi düşünüyor ama Mayıs'a kadar gidecek mi bu iş? Ödenecek paralar, maaşlar var. Nasıl gidecek bu? Böyle bir ortamda başarı beklemek hayalcilik olur.

- Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim Hüseyin Yücel'e ve 'kusura bakmayın' dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı.