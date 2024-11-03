Simon Banza: Bu şehir için mücadele devam edeceğiz

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Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe karşısında sahadan 3-2 mağlup ayrılan Trabzonspor'da Simon Banza açıklamalarda bulundu.

"PES EDEMEYİZ"

Okay Yokuşlu'nun attığı golün iptaline dikkat çeken Simon Banza, "Aslında Okay'ın attığı gol... İzledik. Faul yok. Gol net bir gol" şeklinde konuştu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Simon Banza, "İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık. Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız. Bu şehir için mücadele devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.