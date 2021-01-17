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    Sinan Engin: Mesut, Maradona'dan sonra en iyi 10 numara

    Sinan Engin: Mesut, Maradona'dan sonra en iyi 10 numara

    Sinan Engin, Mesut Özil transferi hakkında yorumda bulundu. Engin, Özil hakkında, "Mesut, Maradona'dan sonra en iyi 10 numara" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 03:34
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    Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü oyuncu Mesut Özil'i transfer etmesini değerlendirdi ve tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

    Engin, Özil hakkında, "Fenerbahçe, büyük bir markayı Türkiye'ye getiriyor. Başta Ali Koç olmak üzere Fenerbahçe yönetimine ve katkısı olan Acun Ilıcalı başta olmak üzere sponsorlara teşekkür ediyorum. Dünyanın sayılı 3-4 10 numarasından biri.

    Sinan Engin: Mesut, Maradona dan sonra en iyi 10 numara #1

    "MARADONA'DAN SONRA EN İYİ 10 NUMARAYDI"

    Real Madrid'de oynarken, Maradona'dan sonra en iyi 10 numaraydı. Müthiş bir 10 numara.

    Türk futboluna hayırlı olsun. 1-2 senedir oynamıyor deniyor. Antrenman ve birkaç maçla, sakatlanmazsa bunu da çözeceğini düşünüyorum. Fizik olarak, atletik olarak iyi duruma gelirse, futbol tekniği, bilgisi, yeteneği müthiş.

    Futbolun balerini Mesut. Çok önceden söylemiştim, Aralık tarihinde, bu transferi İngiltere'den duymuştum. Emre, Acun ve Ali Koç, birlikte Mesut'a gidiyorlar o tarihte, yemek yedikleri lokantada bile arkadaşlarım vardı.

    Sinan Engin: Mesut, Maradona dan sonra en iyi 10 numara #2

    "MESUT IRKÇI SALDIRILAR NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GELİYOR"

    Mesut'un bugün Türkiye'ye gelmesi futbolla alakalı değil, ırkçıların saldırısı nedeniyle bunu yaptı. Türk bir hanımla evlendi, yeni bir sayfa açtı.

    Türkiye'de yabancılık çekmeyecek. Kendisini ben Çeşme'de falan görüyorum, 7-8 erkek falan geziyorlar. Hayırlı olsun, büyük transfer. Herhalde Carlos'tan sonra Türkiye'ye gelmiş en kariyerli 2. oyuncu. Sneijder falan bunun kadar değil. Almanya ile Dünya Kupası var, çuvalla kupası var." ifadelerini kullandı.

    Sinan Engin: Mesut, Maradona dan sonra en iyi 10 numara #3

    Sinan Engin: Mesut, Maradona dan sonra en iyi 10 numara #4

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