Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
347.452
3.74%
EXEN Coin
25.58
3.89%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Sırıkla atlamada tarihi başarı: Ersu Şaşma finalde

    Sırıkla atlamada tarihi başarı: Ersu Şaşma finalde

    Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.
    • AA
    • 31.07.2021 - 06:05
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 06:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geç sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor...

    SIRIKLA ATLAMADA FİNAL

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

    İLK TÜRK ATLET

    Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

    Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

    Sırıkla atlamada tarihi başarı: Ersu Şaşma finalde #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir