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    Sivasspor tur kapısını araladı

    Sivasspor tur kapısını araladı

    Sivasspor, Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk turu maçında Moldava ekibi Petrocub'u mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 22:34
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 22:44
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    Temsilcimiz Sivasspor, Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk turu maçında Moldava deplasmanında Petrocub ile karşılaştı.

    RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA

    Deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Yiğidolar, avantajla döndü. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 16. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Caner Osmanpaşa'nın  yaptığı düzgün vuruşla geldi.

    Rövanş maçı, 29 Temmuz Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

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