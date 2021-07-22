- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Sivasspor tur kapısını araladı
Sivasspor tur kapısını araladı
Sivasspor, Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk turu maçında Moldava ekibi Petrocub'u mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 22.07.2021 - 22:34
- Güncelleme : 22.07.2021 - 22:44
Temsilcimiz Sivasspor, Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme ilk turu maçında Moldava deplasmanında Petrocub ile karşılaştı.
RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA
Deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Yiğidolar, avantajla döndü. Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 16. dakikada kullanılan kornerde topu önünde bulan Caner Osmanpaşa'nın yaptığı düzgün vuruşla geldi.
Rövanş maçı, 29 Temmuz Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.