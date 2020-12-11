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    Sivasspor kafilesine İsrail'de kalkış yasağı

    Sivasspor kafilesine İsrail'de kalkış yasağı

    İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak."
    • AA
    • 11.12.2020 - 04:13
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 04:37
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    İsrail’de mahsur kalan Demir Grup Sivasspor kafilesinin, uçağa bindiği ancak henüz İsrail’in uçağın kalkışına izin vermediği bildirildi.

    İSRAİLLİ YETKİLİLER UÇAĞIN KALKIŞINA İZİN VERMEDİ

    İsrailli yetkililerce başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bir müddet bekletilen Sivasspor kafilesinin uçağa ulaştığı, ancak İsrailli yetkililerin henüz uçağın kalkışına izin vermediği belirtildi.

    Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği olayın başından beri konuyu yakından takip ederek, sorunun çözülmesi için İsrail Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunuyor.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, kısa süre önce, "Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak." açıklamasını yaptı.

    Sivasspor kafilesine İsrail'de kalkış yasağı İZLE

    HAVALİMANINDA MAHSUR KALDILAR

    UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

    Sivasspor kafilesine İsrail de kalkış yasağı #1

    "İSRAİL YETKİLİLERİ HER TÜRLÜ ZORLUĞU ÇIKARIYOR"

    Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

    Sivasspor kafilesine İsrail de kalkış yasağı #2

    Sivasspor kafilesine İsrail de kalkış yasağı #3

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