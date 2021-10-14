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    Sivasspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 14 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te Sivasspor’un SIV Token’ını arz edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 13:27
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    Sivasspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor!

    Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 14 Ekim Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla SIV Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token SIV Token’ın 14 Ekim Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak olan ön satışı,  3 ve 6 ay kilitli kalma ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen’de gerçekleştirilecektir.

    Kemal Cenk Erdem: “Futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz”

    Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, “Sivasspor ile SIV Token’ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Sivasspor taraftarlarının ve Sivasspor Kulübü’nün taraftar token’lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz.”

    Sivasspor Token Arzı Bitexen’de Başlıyor! #1

    Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

    2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

     

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