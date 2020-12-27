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    Skrtel'in aşil tendonu koptu

    Kasımpaşa maçında sakatlanan Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat edileceği öğrenildi.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 22:03
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    Skrtel'in aşil tendonu koptu

    Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

    Bu müsabakada skordan çok Skrtel'in sakatlığı ön plana çıktı.

    AŞİL TENDONU KOPTU

    Karşılaşmanın 49. dakikasında koşu yaptığı esnada çime takılıp düşerek acı içinde yer kalan Slovak oyuncunun aşil tendonunun koptuğu ve ameliyat edileceği bilgisine ulaşıldı.

    Skrtel in aşil tendonu koptu #1

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