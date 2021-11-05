Sofiane Feghouli: Lider olarak geldik ve lider olarak devam ediyoruz

Lokomotiv Moskova maçının ardından konuşan Sofiane Feghouli, "Pozitif kalmak gerekiyor, biz lider olarak geldik ve lider olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova beraberliğinin ardından sarı kırmızılıların tek golünü atan Sofiane Feghouli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"LİDER OLARAK GELDİK VE LİDER OLARAK DEVAM EDİYORUZ"

Cümlelerine taraftarlara teşekkür ederek başlayan Feghouli, "Bizi desteklemeye gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Antremanlarda çalıştığımız bir goldü, ben de kendimi buna hazırlıyordum. Pozitif kalmak gerekiyor, biz lider olarak geldik ve lider olarak devam ediyoruz. Biri sonraki maça bakmak gerekiyor. Önümüzde iki maç daha var ona göre hareket etmeliyiz" dedi.

"HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ORADA OYNARIM"

Fatih Terim'in nerede görev verirse orada oynayacağını belirten Feghouli, "Daha çok sağ tarafta oynuyorum ama bu sezon orta alandayım. Bu da hocamızın takdiri. Hocamız nerede görev verirse orada oynamaya çalışıyorum, o yüzden benim için çok fark etmiyor" ifadelerini kullandı.