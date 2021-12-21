Sporda 2021 madalyalarla geçti

Koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvaların yapıldığı 2021 yılında futbolda takımlarımız ciddi başarılar elde edemese de, diğer spor dallarında madalyalar kazandık.

2021 yılının son günlerini geride bırakırken, spor dünyasında önemli gelişmeler yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle spor müsabakaları ciddi anlamda etkilenirken, büyük turnuvalar 2021 yılında gerçekleşti.

MESUT ÖZİL FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, yılın ilk ayında Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması talebiyle ilgili, "Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu uygun gördüğü takdirde en kısa zamanda maçları seyircili oynatmak istiyoruz." dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2022) katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerini galibiyetle tamamladı. Milliler, elemelerin 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yenerek grup mücadelesini galibiyetle tamamladı. Elemelerde 3. kez kazanan A Milli Takım, D Grubu'nu 3. sırada bitirdi.

CÜNEYT ÇAKIR EN İYİ İKİNCİ HAKEMİ SEÇİLDİ

UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen hakemlerinden Sebastian Constantin Coltescu ve Octavian Sovren'in yargılanacağını açıkladı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2001-2020 yıllarını kapsayan dönemin en iyi hakemler listesini açıkladı. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi seçildi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan Türk futbolcu oldu.

VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Özel Sporcular Kadın Milli Takımı, 32 puanla Avrupa şampiyonu oldu.

FRANSA’DAN 13 MADALYA İLE DÖNDÜK

Türkiye, Fransa'nın Nantes kentinde yapılan şampiyonayı 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalya ile tamamladı. Kadın Milli Takımı, topladığı 32 puanla takım halinde Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Şampiyonada Esra Bayrak ise en iyi kadın atlet seçildi.

Türkiye, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 8 madalya kazandı.

Varşova'da düzenlenen organizasyonda, milli sporcular, şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederken, 5 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı da Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu.

RIZA KAYAALP 10. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza Kayaalp, kendisine ait rekoru geliştirdi.

Milli takım, erkekler serbest stil müsabakalarını ise 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. Bu kategoride Taha Akgül ve Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalya aldı. Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Taha, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanının da sahibi oldu.

ANADOLU EFES AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı 86-81 mağlup eden Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa kupalarında 4. şampiyonluğunu kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamayı başardı. Lacivert-beyazlılar, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını kazandırdı.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI’DAN ALTIN MADALYA

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde ederek dünya şampiyonu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) başladı.

Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün süren ve 51 maça sahne olan turnuvada, 24 milli takım mücadele etti. A Milli Futbol Takımı, İtalya ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenildi.

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçı, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu maç yarıda kaldı. Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in sağlık durumu uzun süre gündem oldu.

GALATASARAY’DA BAŞKAN BURAK ELMAS

Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı oldu.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda tek aday Ali Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu.

Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo ile Fransız yıldız futbolcu Pogba'nın EURO 2020 basın toplantılarında masadaki sağlığa zararlı olduğu kabul edilen içecekleri bir kenara kaldırması, kamuoyunun dikkatini çekti.

Sporda 2021 yılının Temmuz ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

METE GAZOZ’DAN TARİHİ BAŞARI

Mete Gazoz, oyunların 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinin finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yendi. Altın madalya alan Mete Gazoz, bu başarısıyla okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da getirdi.

Sporda 2021 yılının ağustos ayında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Milli güreşçi Yasemin Adar da aldığı bronz madalyayla Türkiye'ye kadınlarda güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

OLİMPİYATLAR’DA DA 13 MADALYA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kapanış töreniyle sona erdi. Türkiye, 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatını yaşadı. Genel sıralamada ABD, birinci oldu. İkişer altın ve gümüş ile 9 bronz olmak üzere 13 madalya alan Türkiye oyunları 35. sırada tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollarını ayırdı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya 6-1 kaybeden milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

PARALİMPİK OYUNLARI’NDA MADALYA REKORU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye,15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. Tokyo 2020'de 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye, 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya kazandı.

Kadınlar golbolde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, Tokyo'da da finalde ABD'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Türkiye'ye altın madalya getiren bir diğer isim oldu.

Genel madalya sıralamasında Çin 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalyayla zirvede yer alırken, Büyük Britanya ikinci, ABD üçüncü, Türkiye ise 42. oldu.

Sporda 2021 yılının ekim ayında Serdar Tatlı başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) istifa ederken, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından 20 Eylül'de göreve getirilen Alman teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı ile ilk maçına Norveç karşısında çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırırken, teknik direkötürlüğe eski futbolcusu Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Milli dalışçı Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, FINA Dünya Kupası 400 metre karışıkta Türkiye rekoru kırarak bronz madalya kazandı.

GALATASARAY AVRUPA’DA NAMAĞLUP

Sporda 2021 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası için play-off bileti aldı ve bu turda Portekiz'le eşleşti.

Milli takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu ikinci bitirerek play-off bileti aldı. Ay-yıldızlı ekip kura çekiminde Portekiz'le eşleşti. Milliler, Portekiz'i geçerse Dünya Kupası'na katılmak için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacak. Maçlar 2022 Mart ayında oynanacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 5. maçta Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek üst tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe ise D Grubu'nda deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenildi ve ilk 2 şansını yitirdi. Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş, 5. maç sonunda puan alamadı ve Avrupa kupalarından elendi.

ALTIN TOP 7. KEZ MESSI’YE GİTTİ

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, 7. kez kazandı.

Sporda 2021 yılının son ayında Formula 1'de Red Bull-Honda takımından Max Verstappen şampiyon oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'u geride bırakan 24 yaşındaki Verstappen, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

VERSTAPPEN İLK ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne olan yarışın son turunda Hollandalı Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 7 şampiyonluğu bulunan Hamilton'u geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ’A VEDA ETTİ

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda eden Beşiktaş'ta, ligde de işler istenildiği gibi gitmeyince Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu üçer galibiyet ve beraberlik sonucu topladığı 12 puanla namağlup lider bitirdi.

Gruptaki son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.