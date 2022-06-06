Stefan Kuntz: C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişizdir

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. Bunu birilerini suçlamak için söylemiyorum" dedi.

UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup 2’nci maçında yarın TSİ 21.45'te deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz ve milli futbolcu Yunus Akgün, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalara bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz açıklamasında, “Zemin farklı olacak. Alışkın olmadığımız bir zemin. Farklı bir his yaratıyor bu tür zeminler. Suni çim olduğuna odaklanırsak bu bizi zorlayacaktır. Önemli olan karşılaşmaya dönük bir düşünce içinde olmamız” diye konuştu.

Stefan Kuntz, oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacağını söyleyerek, “Litvanya'nın son maçlarını izledik. Topun daha fazla bizde olduğu, hareketli oyunumuzla fark oluşturacağımızı tahmin ediyorum. Oyuncuların yorgunluk seviyelerini gözeterek ilk 11’imizde değişiklikler olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Bunu hak etmişiz demektir"

“Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir” diyen Alman teknik adam, “Bunu birilerini suçlamak için söylemiyorum. FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine eden bir sitilde oynamamız gerekiyor.

Buna ulaşmak istiyoruz. Zihinsel anlamda da oyuncularımız güçlü kılmak istiyoruz. ‘Koşullar bu, yolculuk bu, şartlar bu, uzak deplasman’ gibi şeylerin oyuncuyu etkilemesi gerekiyor. Faroe Adaları karşısında kazandık. 4 gol bulduk, bu iyi bir şeydi gelişim açısından. Kendi stilimizi bulma yolunda ilerleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

"Her zaman milli forma ile savaşmak istiyorum"

DHA'nın haberine göre A Milli futbolcu Yunus Akgün ise açıklamasında, bu formayı giymenin çocukluk hayalini olduğunu ve bunu başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akgün, “Bu fırsatı bana veren hocamıza teşekkür ediyorum. İlk maç heyecanlıydı ama sahada ağabeylerim her zaman bana yardımcı oluyor. İlk asistimi yaptım. Tabi bu inşallah son olmaz. Her zaman milli forma ile savaşmak istiyorum.

İnşallah milli forma altında goller ve asistler yapmak nasip olur bana. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Favori biziz ama böyle maçlar tehlikeli maçlar. Her maça kazanmak için çıkıyoruz ve yarınki maçı da kazanmak için sahada olacağız” diye konuştu.