Stefan Kuntz: Şu ana kadar hiçbir şey başarmadık

Stefan Kuntz: Şu ana kadar hiçbir şey başarmadık

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Karadağ maçı öncesi açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, şu ana kadar hiçbir şey başarmadıklarını söyleyerek, yarın kazanmaları gerektiğini belirtti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"HOCA OLARAK PLANLARIMIZI BURADA ANLATAMAYIZ"

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic’in "Türkiye hücum yapacak ve biz de bunu değerlendireceğiz" açıklamasıyla ilgili "Bildiğiniz gibi bu tarz sorular hep maç önü basın toplantılarında sorulur. Bizler de hoca olarak planlarımızı burada anlatamayız. Tek söyleyeceğim, Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic’i çıkardığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum" cevabını verdi.

"GEÇEN SÜREDE DURAN TOPLARA ÇALIŞTIK"

Kuntz, duran toplarla ilgili olarak da "Geçen sürede duran toplara çalıştık. Takımım 6 gollü kazandığı için mutluyum. Farklı şekillerde organizasyonlar yapıyoruz. Yandan ortalar, yüksekten ortalar ve rakibin bölgesinde paslarla atılan goller oldu. Ben oyuncularımı aldığı 6 farklı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

"BİZ, KİM HAZIR DURUMDAYSA ONA GÖRE MAÇ PLANI ÇIKARIRIZ"

Önümüzdeki süreçteki planlarla ilgili olarak kendi kalitelerine odaklanacaklarını söyleyen Alman hoca, "Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız bu şekildedir. Kim fiziksel olarak hazır durumdaysa bu doğrultuda bir maç planı çıkarırız ve bu plan doğrultusunda galip gelmeye çalışırız" dedi.

Yarın sahaya süreceği ilk 11’le ilgili konuşan Kuntz, "Burada iki önemli konu var. Birinci Abdülkadir hazır olacak mı, buna bakacağız. İkinci konu da Cebelitarık karşısında oynayanların durumu. Maçtan ne kadar etkilendikleri, ilk 11’e etki edecek durum" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR ŞEY BAŞARMADIK"

Kuntz, şu ana kadar henüz hiçbir şeyi başarmadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Burada açık konuşmak istiyorum. Şu anda hiçbir şeyi başarmış değiliz. 2 maç öncesinde "2 maçı da kazanmalıyız" demiştik ve sadece 1’ini kazandık. 2. maçı da kazanmak zorundayız. İfadelerimizde hiçbir değişiklik yok. Kazanmak zorundayız. Önce kazanalım, ardından diğer soruları yanıtlarız" ifadelerini kullandı.

"MENTAL OLARAK GÜÇLÜ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Rakibin baskı altında olmasının kimi zaman takımlar için avantaj olduğunu ancak Karadağ’ın şu anda baskı altında olmadığını söyleyen Kuntz, "Bu maç Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuların kendilerini göstermek için de fırsat olacaktır. Ama daha önce söylediğim gibi, biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi takımımızla ilgili konuşalım" diye ekledi.

Karadağ’da birçok Türk’ün takımı desteklemesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu ifade eden Kuntz, gerek Hollanda gerekse de İstanbul’da A Milli Takım karşısında 2-0’dan beraberliği yakalayan Karadağ’ın da mental anlamda güçlü bir ekip olduğunu dile getirdi.

Maçın hakeminin Alman olmasıyla ilgili olarak "Bu soruya maçtan sonra cevap verelim isterseniz" diyen Alman çalıştırıcı, ayrıca kaza geçiren Luis van Gaal’e de acil şifalar diledi.