Stefan Kuntz'dan Barış Alper Yılmaz'a övgü: Ondaki pırıltıyı gördüm Galler maçı öncesi basın mensuplarının karşısına geçen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Barış Alper Yılmaz’dan faydalanacağının altını çizerek, "Ondaki pırıltıyı gördüm" dedi.

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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Takım, Galler ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Galler'i fazlasıyla analiz ettik"

Letonya ve Galler maçlarını değerlendiren Stefan Kuntz ise şunları söyledi:

Letonya karşısında eksik olan şeyleri, Galler maçında daha iyi yapmaya çalışacağız. Buna yönelik hazırlıklar yaptık. Galler'i fazlasıyla analiz ettik, özelliklerinin farkındayız. Hangi oyuncuları oynatacağımızı ve kendi oyuncularımızın özelliklerine yoğunlaşmamız daha mantıklı olur.

"Arda Güler'in Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti"

A Milli Takım'da ilk 11'deki ilk maçına Letonya karşısında çıkan Arda Güler'in performansını da değerlendiren Kuntz şöyle konuştu:

Arda Güler'in Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. İstediklerimizi yaptı. Önümüzdeki rakip, daha farklı. Taktiksel olarak farklı bir anlayışta olabiliriz.

"Ondaki pırıltıyı gördüm"

Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Kuntz şöyle devam etti: