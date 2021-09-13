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- Steven Caulker'in formasını almak isterken tribünden düştü
Steven Caulker'in formasını almak isterken tribünden düştü
Gaziantep FK ve Antalyaspor'un karşılaşmasının ardından, Steven Caulker'in attığı formayı tutmak isteyen taraftar tribünden düştü.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 23:00
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor'u Muhammet Demir'in penaltısı ve Hamza Mendyl'in golüyle 2-0 mağlup etti.
Maçın ardından Steven Caulker formasını tribüne attı.
Formayı almak isteyen taraftar tribünden aşağı düştü ve hastaneye kaldırıldı.