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    Steven Caulker'in formasını almak isterken tribünden düştü

    Steven Caulker'in formasını almak isterken tribünden düştü

    Gaziantep FK ve Antalyaspor'un karşılaşmasının ardından, Steven Caulker'in attığı formayı tutmak isteyen taraftar tribünden düştü.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 23:00
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    Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, Antalyaspor'u Muhammet Demir'in penaltısı ve Hamza Mendyl'in golüyle 2-0 mağlup etti.

    Maçın ardından Steven Caulker formasını tribüne attı.

    Formayı almak isteyen taraftar tribünden aşağı düştü ve hastaneye kaldırıldı.

    Steven Caulker in formasını almak isterken tribünden düştü #1

    Steven Caulker in formasını almak isterken tribünden düştü #2

    Steven Caulker in formasını almak isterken tribünden düştü #3

    Steven Caulker in formasını almak isterken tribünden düştü #4

    Steven Caulker in formasını almak isterken tribünden düştü #5

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