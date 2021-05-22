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Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya almaya hak kazandı
- DHA
- 22.05.2021 - 00:12
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Sümeyye Boyacı da katıldı.
Milli sporcu Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti.
ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI
Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.
Milli Takım, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.