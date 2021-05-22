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    Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı

    Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya almaya hak kazandı
    • DHA
    • 22.05.2021 - 00:12
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    Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı

    Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'na Sümeyye Boyacı da katıldı.

    Milli sporcu Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti.

    ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

    Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

    Milli Takım, genç yüzücünün bu başarısıyla yarın sona erecek şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.

    Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı #1

    Sümeyye Boyacı bronz madalya kazandı #2

     

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