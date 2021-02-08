Euro
8.4998
-0.12%
Dolar
7.0553
-0.02%
Altın
411.07
0.03%
Borsa
1.527
0%
Bitcoin
271.000
-1.56%
EXEN Coin
15.45
-0.70%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C
    Super Bowl'da korona önlemleri unutuldu

    Super Bowl'da korona önlemleri unutuldu

    ABD'de düzenlenen Super Bowl finalinde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 05:42
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 05:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl, bu sene de görkemli bir gösteriyle başladı.

    Birçok sanatçının açılışta yer aldığı organizasyon çeşitli etkinliklere sahne oldu.

    KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ UNUTULDU

    Florida'da yer alan Raymond James Stadium'da, düzenlenen organizasyona yüzlerce Amerikalı katıldı.

    Koronavirüs önlemleri adı altında bazı koltuklara maket seyirci konulsa da birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #1

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #2

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #3

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #4

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #5

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #6

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #7

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #8

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #9

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #10

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #11

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #12

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #13

    Super Bowl da korona önlemleri unutuldu #14

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir