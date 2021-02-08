Super Bowl'da korona önlemleri unutuldu

ABD'de düzenlenen Super Bowl finalinde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı olan Super Bowl, bu sene de görkemli bir gösteriyle başladı.

Birçok sanatçının açılışta yer aldığı organizasyon çeşitli etkinliklere sahne oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ UNUTULDU

Florida'da yer alan Raymond James Stadium'da, düzenlenen organizasyona yüzlerce Amerikalı katıldı.

Koronavirüs önlemleri adı altında bazı koltuklara maket seyirci konulsa da birçok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.











