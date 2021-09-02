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Süper Lig'de 4 ile 16.hafta arası programı açıklandı

Süper Lig'de 4 ile 16.hafta arası programı açıklandı

4 ve 16. haftalar programları açıklanan Süper Lig'de derbi haftaları da belli oldu.