- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Süper Lig'de 4 ile 16.hafta arası programı açıklandı
Süper Lig'de 4 ile 16.hafta arası programı açıklandı
4 ve 16. haftalar programları açıklanan Süper Lig'de derbi haftaları da belli oldu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 22:25
- Güncelleme : 02.09.2021 - 22:32
Süper Lig'de 4 ve 16. haftalar programı belli oldu.
TFF tarafından duyurulan liste Avrupa Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluş yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandığını belirtildi.
4. HAFTA GALATASARAY, TRABZONSPOR'A KONUK OLACAK
Yapılan açıklamaya göre 4.haftada oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20:00'de oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçıise 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Trabzonspor-Galatasaray (4. hafta)
Trabzonspor-Fenerbahçe (9. hafta)
Beşiktaş -Galatasaray (10. hafta)
Beşiktaş-Trabzonspor 12. hafta)
Galatasaray-Fenerbahçe (13. hafta)