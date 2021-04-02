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- Süper Lig'in yıldızlarının milli takım performansları
Süper Lig'in yıldızlarının milli takım performansları
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 09:13
- Güncelleme : 02.04.2021 - 09:36
Milli maç nedeniyle araya gidilen Süper Lig'de yıldızlar, milli takımlarında da performanslarını sergilemeye devam ettiler.
Kimi oyuncular tek başına takımlarına galibiyeti getirirken, kimileri de takımlarına adeta can suyu oldu.
Fenerbahçe'de Ozan Tufan, çalkantılı bir dönem yaşasa da milli takım performansıyla göz doldurdu. Attığı iki gol ile Milli Takım'ın galibiyetlerinde büyük rol oynadı.
Hollanda Milli Takımı tarafından davet alamadığı için Surinam'ı seçen Ryan Donk ise takımın adeta kahramanı oldu. Savunma becerilerinin yanında gol performansı da sergileyen Donk takımına katkı sağladı.
İşte Süper Lig'in yıldızlarından milli takım performansı...
SÜPER LİG YILDIZLARININ MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Cyle Larin - 4 gol
Ryan Donk - 2 gol
Ozan Tufan - 2 gol
Boupendza - 1 gol
Bakasetas - 1 gol
Max Gradel - 1 gol
Feghouli - 1 gol
Etebo - 1 gol
Ghezzal - 1 gol, 1 asist
Mostafa Mohammed - 1 asist
Onyekuru - 1 asist
Attila Szalai - 1 asist