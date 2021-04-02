Süper Lig'in yıldızlarının milli takım performansları

Milli maç haftasında Süper Lig'in yıldızlarının gol ve asist performansı göz doldurdu.

Milli maç nedeniyle araya gidilen Süper Lig'de yıldızlar, milli takımlarında da performanslarını sergilemeye devam ettiler.

Kimi oyuncular tek başına takımlarına galibiyeti getirirken, kimileri de takımlarına adeta can suyu oldu.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, çalkantılı bir dönem yaşasa da milli takım performansıyla göz doldurdu. Attığı iki gol ile Milli Takım'ın galibiyetlerinde büyük rol oynadı.

Hollanda Milli Takımı tarafından davet alamadığı için Surinam'ı seçen Ryan Donk ise takımın adeta kahramanı oldu. Savunma becerilerinin yanında gol performansı da sergileyen Donk takımına katkı sağladı.

İşte Süper Lig'in yıldızlarından milli takım performansı...

SÜPER LİG YILDIZLARININ MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Cyle Larin - 4 gol

Ryan Donk - 2 gol

Ozan Tufan - 2 gol



Boupendza - 1 gol

Bakasetas - 1 gol

Max Gradel - 1 gol

Feghouli - 1 gol

Etebo - 1 gol

Ghezzal - 1 gol, 1 asist



Mostafa Mohammed - 1 asist



Onyekuru - 1 asist

Attila Szalai - 1 asist





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