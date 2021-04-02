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    Süper Lig'in yıldızlarının milli takım performansları

    Süper Lig'in yıldızlarının milli takım performansları

    Milli maç haftasında Süper Lig'in yıldızlarının gol ve asist performansı göz doldurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 09:36
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    Milli maç nedeniyle araya gidilen Süper Lig'de yıldızlar, milli takımlarında da performanslarını sergilemeye devam ettiler.

    Kimi oyuncular tek başına takımlarına galibiyeti getirirken, kimileri de takımlarına adeta can suyu oldu.

    Fenerbahçe'de Ozan Tufan, çalkantılı bir dönem yaşasa da milli takım performansıyla göz doldurdu. Attığı iki gol ile Milli Takım'ın galibiyetlerinde büyük rol oynadı.

    Hollanda Milli Takımı tarafından davet alamadığı için Surinam'ı seçen Ryan Donk ise takımın adeta kahramanı oldu. Savunma becerilerinin yanında gol performansı da sergileyen Donk takımına katkı sağladı.

    İşte Süper Lig'in yıldızlarından milli takım performansı...

    Süper Lig in yıldızlarının milli takım performansları #1

    SÜPER LİG YILDIZLARININ MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

    Cyle Larin - 4 gol

    Ryan Donk - 2 gol

    Ozan Tufan - 2 gol

    Boupendza - 1 gol

    Bakasetas - 1 gol

    Max Gradel - 1 gol

    Feghouli - 1 gol

    Etebo - 1 gol

    Ghezzal - 1 gol, 1 asist

    Mostafa Mohammed - 1 asist

    Onyekuru - 1 asist

    Attila Szalai - 1 asist

    Süper Lig in yıldızlarının milli takım performansları #2

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