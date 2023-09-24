Suudi Arabistan'da yıldızlar yöresel kıyafetleri giydi: Kılıçla pozlar verildi Suudi Arabistan'a transfer olan dünyaca ünlü yıldızlar, ülkenin kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında yöresel kıyafetler giyerek kılıçla pozlar verdi.

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Geride bıraktığımız transfer döneminde bazı yıldız futbolcuların tercihi Suudi Arabistan oldu.

Transfer pazarını karıştıran Suudi kulüpler, Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane gibi çok sayıda yıldızı kadrosuna kattı.

Gözler yıldız oyuncuların yer aldığı lige çevrilirken bu sefer futbol yerine başka bir olayla gündeme geldiler.

Özel gün için ulusal kıyafetleri giydiler

Yıldız oyuncular birer birer Suudi Arabistan Ulusal Günü için özel kıyafetler giydi.

Özel kıyafetleriyle kameraların karşısın geçen isimlerden Cristiano Ronaldo'nun eline bir de kılıç verildi.

Ronaldo'yla Mane kılıçları çekti

Aynı şekilde Ronaldo'nun takım arkadaşı Sadio Mane de kılıcı eline aldı.

Neymar'a ise yöresel kıyafetlerle birlikte Suudi Arabistan'ın kültüründeki dansa eşlik etti.

Neymar ve Benzema da es geçmedi

Bir diğer dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema da yöresel kıyafetleri giydi ve objektiflere poz verdi.

Öte yandan 23 Eylül, Suudi Arabistan Milli Günü olarak kutlanıyor.