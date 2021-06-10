Suvermez Kapadokyaspor’un başkanı oksijen tüpüyle maç izledi

Sahasında karşılaştığı İdmanyurdu 1925 Spor ile 0-0 berabere Suvermez Kapadokyaspor’un Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerindeki iltihaplanma nedeniyle karşılaşmayı oksijen tüpüyle takip etti.

Bölgesel Amatör Ligi 3’üncü Bölge 6’ncı Grup’ta mücadele eden Suvermez Kapadokyaspor ile İdmanyurdu 1925 Spor, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi Suvermez Köyü'ndeki statta karşı karşıya geldi.

Stada koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda taraftar alındı.

3’üncü Lig’e yükselmek isteyen iki takım 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Suvermez Kapadokyaspor Başkanı Fikret Tunca, ciğerlerinde yaşadığı iltihaplanmaya rağmen sahadaki takımını yalnız bırakmadı.

OKSİJEN TÜPÜYLE İZLEDİ

Oksijen tüpüyle stadyuma gelen Tunca, karşılaşmayı böyle takip etti.

Başkan Tunca, “Bölgesel Amatör Ligi sezonu hayırlı, uğurlu olsun. Dostça, arkadaşça bir ortam içerisinde bir lig geçmesini diliyorum. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapağız.” dedi.