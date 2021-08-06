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Taha Akgül, bronz madalya için güreşecek
Tokyo 2020'nin 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya mücadelesine katılmaya hak kazandı.
- AA
- 06.08.2021 - 06:01
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda Kırgız sporcu Aiaal Lazarev ile repesaj maçına çıktı.
Taha Akgül, rakibi karşısında rahat bir oyun sergiledi.
İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan milli sporcu, ikinci yarıyı kontrollü götürerek karşılaşmayı 4-0 kazandı.
BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK
Taha Akgül, akşam seansında bronz madalya maçında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek.