Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya maçına çıkan Taha Akgül, rakibi Nicholas Edward Gwiazdowski'ı yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Milli Güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski ile karşılaştı.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Taha Akgül, üçüncülük maçında rakibine 6-4 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti. Böylece Akgül, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanmış oldu.

SPOR BAKANI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, karşılaşmanın ardından bronz madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Akgül, 125 kilo yarı finalinde İranlı rakibi Amir Hüseyin Abbas Zare'e 4-0 mağlup olmuştu.