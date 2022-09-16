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    Taha Akgül, dünya şampiyonu oldu

    Taha Akgül, dünya şampiyonu oldu

    Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalyanın kazananı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 21:42
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 22:56
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    Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur’u yenerek altın madalya kazandı. Akgül kariyerinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.

    Altın madalya Taha'nın

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nın yedinci gününde erkekler serbest stil 125 kilo finalinde milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-2 galip ayrılan Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

    Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu oldu İZLE


    Üçüncü kez dünya şampiyonu

    Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

    Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.

    Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.

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    Belgrad'da 4. altın madalya

    Türkiye, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yedinci gün sonunda 4 altın ve 3 bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

    Sırbistan'daki şampiyona 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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