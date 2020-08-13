Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’nun, 13 Ağustos 2020 tarihli kararları açıklandı.

TFF, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı değerlendirdi.

Yapılan müzakereler sonucu, oy birliği ile itirazın reddine karar verdi.

TFF'DEN KONUYA İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

Kuruldan yapılan açıklamada ''Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.'' denildi.

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