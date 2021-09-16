Taylan Antalyalı: Galibiyet taraftarımıza armağan olsun

Lazio maçının ardından basın mensuplarına konuşan Taylan Antalyalı, Galibiyetle başlamak çok güzeldi. Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray İtalyan ekibi Lazio'yu konuk etti.

İkinci yarıda oyunu domine eden sarı kırmızılı ekip 66. dakikada bulduğu golle maçı galibiyetle tamamladı.

"GALİBİYETLE BAŞLAMAK ÇOK GÜZELDİ"

Turnuvaya 3 puanla başlayan Galatasaray'da maç sonu açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, "Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Daha ilk maç, 5 maçımız var. Galibiyetle başlamak çok güzeldi, Taraftarımız bizim için itici güç. Onların desteğiyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum.

"BU GALİBİYET TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Her maç daha iyi olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz." dedi.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

İlerleyen zamanlarda takımın ve kendisinin daha iyi olacağını belirten Antalyalı, "Takım olarak iyi mücadele ettik, elimden geldiğince katkı sunmaya çalışıyorum. Daha çok maç var ve her maç daha iyi olmaya çalışıyoruz. Eminim ben de takım da daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.