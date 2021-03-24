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    Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bu anı bekliyordum

    A Milli futbolcumuz Taylan Antalyalı, Hollanda galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 22:24
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    Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bu anı bekliyordum

    A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta ilk kez milli formayı giyen Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrasında konuştu.

    Çok heyecanlı olduğunu belirten Taylan, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Bu açılışı inşallah son maça kadar devam ederiz.

    "ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

    Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok iyi mücadele ettik. Bu 3 puanı hak ettik. İçeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz. Ben 14'ü beğenerek aldım. Umarım uzun yıllar taşırım." dedi.

    Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bu anı bekliyordum #1

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