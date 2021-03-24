Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bu anı bekliyordum

A Milli futbolcumuz Taylan Antalyalı, Hollanda galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın Hollanda'yı 4-2 yendiği maçta ilk kez milli formayı giyen Taylan Antalyalı, karşılaşma sonrasında konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Taylan, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. İlk kez A Milli Takım forması giydim. Çok heyecanlıydım. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Bu açılışı inşallah son maça kadar devam ederiz.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Çok iyi mücadele ettik. Bu 3 puanı hak ettik. İçeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı son maça kadar devam ettiririz. Ben 14'ü beğenerek aldım. Umarım uzun yıllar taşırım." dedi.