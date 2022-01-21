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    Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim

    Taylan Antalyalı'nın cezasında indirim

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 19:55
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    Dün açıklanan  PFDK kararına göre, Galatasaray'ın futbolcusu Taylan Antalyalı'ya 2 resmi maçtan men cezası verilmişti.

    Açıklama doğrultusunda Atakaş Hatayspor maçında kırmızı kart gören Taylan Antalyalı, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacaktı.

    TFF CEZASINDA İNDİRİM YAPTI

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan bugün yeni bir açıklama geldi.

    TFF, Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Böylece Taylan Antalyalı, Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.

    Taylan Antalyalı nın cezasında indirim #1


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