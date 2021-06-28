Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtlü paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın LGBT renkleriyle "Gururla destekliyorum" yazılı tişörtüyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

LGBT TİŞÖRTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Antalyalı, üzerinde LGBT renklerini temsil eden renklerle "Powered by Pride" yazan tişörtünü paylaştı.

"Gururla Destekliyorum" anlamına gelen yazı sosyal medyada gündeme oturdu.

Taylan Antalyalı, kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirilirken, milli takıma bir daha çağırılmaması gerektiği yorumları yapıldı.