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    Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtlü paylaşımı

    Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtlü paylaşımı

    Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'nın LGBT renkleriyle "Gururla destekliyorum" yazılı tişörtüyle yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 02:04
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 02:17
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    Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı'nın Instagram paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

    LGBT TİŞÖRTÜ TEPKİ ÇEKTİ

    Antalyalı, üzerinde LGBT renklerini temsil eden renklerle "Powered by Pride" yazan tişörtünü paylaştı.

    "Gururla Destekliyorum" anlamına gelen yazı sosyal medyada gündeme oturdu.

    Taylan Antalyalı, kullanıcılar tarafından sert şekilde eleştirilirken, milli takıma bir daha çağırılmaması gerektiği yorumları yapıldı.

    Taylan Antalyalı nın LGBT tişörtlü paylaşımı #1

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