A Milli Erkek Tenis Takımı, Dünya Grubu 1'e çıktı

İHA

TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmalarında Türkiye, Meksika’yı 5-0 mağlup ederek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Play-off serisinin ilk gününü Meksika karşısında 2-0 önde bitiren milliler, ikinci güne çiftler maçıyla başladı.

YANKI-ERGİ İKİLİSİ, DÜNYA GRUBU 1'E TAŞIDI

Yankı Erel-Ergi Kırkın ikilisi Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çiftini 2-6, 7-5, 6-3 yenerek seride skoru 3-0’a getirdi ve milli takımı Dünya Grubu 1’e taşıdı.

MİLLİLER, TÜM MAÇLARI KAZANDI

Serinin dördüncü maçında 18 yaşındaki sporcu Atakan Karahan korta çıktı. İlk Davis Cup mücadelesini veren Atakan, Rafael Alfonso De Alba Valdes’i 6-3, 6-3 yenerek seride durumu 4-0’a getirdi.

Son maçta ise yine ilk Davis Cup mücadelesini veren Mert Naci Türker korta çıktı. Mert Naci Türker, Eugenio Gonzalez Fitzmaurice‘yi 6-1, 6-2 mağlup ederek seriye 5-0 ile noktayı koydu.

MİLLİLER, EYLÜL AYINDA MÜCADELE EDECEK

Milli takım, Eylül ayında Dünya Grubu 1 karşılaşmasında Qualifiers grubuna yükselmek için mücadele edecek.