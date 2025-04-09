A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa'yı yendi

AA & Ensonhaber

Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 maçında A Milli Kadın Tenis Takımı ile Fransa karşılaştı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki SEB Arena'da oynanan açılış maçında korta çıkan Ayla Aksu, 4-1 geride olduğu ilk sette rakibi Clara Burel'in sakatlık nedeniyle çekilmesiyle galibiyet elde etti.

İkinci maçta Zeynep Sönmez, rakibi Varvara Gracheva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle yenerek Türkiye'yi 2-0 öne taşıdı.

Son karşılaşmada ise İpek Öz ve Çağla Büyükakçay çifti, Alize Cornet ve Diane Parry ikilisine 4-6, 6-1, 7-10'luk setlerle mağlup oldu.

MİLLİLER, GALİP GELDİ

Bu sonuçla Türkiye, rakibini 2-1 yenerek gruba galibiyetle başladı.

RAKİP İSVEÇ

Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç ile karşılaşacak.