A Milli Kadın Tenis Takımı, İsveç’i 2-1 mağlup etti

İHA

8-12 Nisan tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I’de millilerin bugünkü rakibi İsveç’ti.

TÜRKİYE, İSVEÇ KARŞISINDA GALİP

Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu, Nellie Taraba Wallberg’i 6-3, 5-7, 6-1 yenerek Türkiye’yi 1-0 öne taşıdı.

Serinin ikinci tekler maçında Zeynep Sönmez, Lisa Zaar’ı 6-2, 6-4 yenerek İsveç karşısında skoru 2-0’a getirdi.

Çiftler karşılaşmasında Çağla Büyükakçay/Deniz Dilek ikilisi Lea Nillson/Linea Bajraliu çiftine 1-6, 6-3, 10-4 kaybetti.

TÜRKİYE, MACARİSTAN İLE PLAY-OFF İÇİN KARŞILAŞACAK

Fransa’nın ardından İsveç serisinden de 2-1 galip ayrılan ve grubunu lider tamamlayan Türkiye bugün Play-Off’lara gitmek için Macaristan ile karşılaşacak.

Macaristan Belçika’ya 2-1yenilip Yunanistan’ı 3-0 yenerek C grubunu ikinci olarak tamamladı.

Ay-yıldızlıların Vilnius SEB Arena'daki Macaristan eşleşmesi TSİ 12.00'de başlayacak ve karşılaşmalar Billie Jean King Cup’ın sitesinden canlı yayınlanacak.