A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz’i mağlup etti

Portekiz'in Oeiras kentinde düzenlenen Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup 1'de mücadele eden A Milli Kadın Tenis Takımı, ev sahibi Portekiz ile karşı karşıya geldi.
Complexo De Tenis Do Jamor Kulübünde oynanan serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Angelina Voloshchuk'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle yenerek seride millileri 1-0 öne taşıdı.
İkinci maçta Francisca Jorge'yi 3-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle yenen Zeynep Sönmez, seride durumu 2-0'a getirdi.
Milliler, son set öncesi kazanmayı garantiledi
Böylece milliler son karşılaşma öncesi seriyi kazanmayı garantiledi.
Serinin son maçında ise Ayla Aksu/Berfu Cengiz ikilisi Maria Garcia/Matilde Jorge çiftine 6-4, 3-6, 10-7 mağlup oldu.
İki tekler maçında galibiyet elde eden milliler, korttan ev sahibi Portekiz karşısında 2-1 üstün ayrıldı.
Milliler, Letonya ile karşılaşacak
A Milli Kadın Tenis Takımı, bugün TSİ 13.00'te başlayacak karşılaşmalarda gruptaki son rakibi Letonya ile karşılaşacak.
İlk gün Portekiz’i 3-0 yenen, ikinci gün ise Hollanda’ya 2-1 yenilen Letonya’nın kadrosunda dünya 10 numarası Jelena Ostapenko da yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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