ABD Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Thiem

ABD Açık Tenis Turnuvası finalinde Dominic Thiem, Alexander Zverev'i yenerek şampiyon oldu.

ABD'nin New York kentinde bulunan Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde gülen taraf 2 numaralı seribaşı Thiem oldu.

2-0'DAN 3-2 KAZANDI

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasını kazanan 27 yaşındaki Thiem, 23 yaşındaki Zverev karşısında ilk iki seti 2-6 ve 4-6 kaybetmesine karşın, sonraki setleri 6-4, 6-3 ve tie-break'e giden son seti de 7-6 kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

THİEM, 71 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

4 saatten uzun süren ve son ana kadar büyük bir çekişmeye sahne olan maçı kazanan Thiem, böylece ABD Açık'ta 71 yıl sonra ilk 2 seti kaybettikten sonra maçı kazanmayı başaran ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

DOMİNİC THİEM KİMDİR

27 yaşındaki Avusturyalı profesyonel tenis oyuncusu, halen ATP Sıralaması'nda ilk olarak 6 Kasım 2017'de elde ettiği dünya 4 numarası pozisyonunda yer almaktadır. 1996 yılında dünya 1 numarası olan Thomas Muster'ın arkasında, tarihte en yüksek sırada bulunan ikinci Avusturyalı oyuncuolan Dominic Thiem, 13 ATP tekler şampiyonluğu kazandı ve yirmi bir kez finalde yer aldı.

GENÇLERDE ORANGE BOWL'U KAZANDI

Genç kategoride Thiem, dünya sıralamasında 2 numarada yer aldı. 2011 yılında genç erkeklerde Fransa Açık'ta final oynadı ve 2011 Orange Bowl finalini kazandı.

NADAL'A KAYBETTİ, FEDERER'İ YENDİ

Bir profesyonel olarak, her iki durumda da Rafael Nadal'a kaybederek 2018 ve 2019 Fransa Açık'ta finale kaldı. 2019 yılında, ilk ATP Tour Masters 1000 şampiyonluğunu Roger Federer'i yenerek Indian Wells'te kazandı.

ROLAND GARROS, "TAHTIN VARİSİ" DEMİŞTİ

Thiem, öncelikle agresif bir baseline oyuncusudur ve tek elle backhand kullanmaktadır. Nadal ve Büyük Dörtlü'nün diğer üyeleri tarafından potansiyel halef olarak tanımlanmıştır. Roland Garros onu "tahtın varisi" olarak nitelendirdi.