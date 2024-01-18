ABD'li tenisçi Danielle Collins, bu yıl emekli oluyor

AA
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'e 2-1 yenilerek elenen 30 yaşındaki Danielle Collins, kariyerini noktalayacağını duyurdu.
Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Collins, şu şekilde konuştu:
Bu benim mücadele ettiğim son sezon olacak. Hayatımda tenis dışında başarmak istediğim başka şeyler de var. Bunları yapabilmek için zamanımın olmasını istiyorum. Çocuk sahibi olmak benim için büyük bir öncelik.
Dünya Klasmanında 62. sırada bulunuyor
Kariyerinde iki şampiyonluğu bulunan ve dünya klasmanında 62. sırada yer alan Collins, en büyük başarısını 2022'de Avustralya Açık'ta final oynayarak elde etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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