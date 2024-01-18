ABD'li tenisçi Danielle Collins, bu yıl emekli oluyor

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'e 2-1 yenilerek elenen 30 yaşındaki Danielle Collins, kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Collins, şu şekilde konuştu:

Bu benim mücadele ettiğim son sezon olacak. Hayatımda tenis dışında başarmak istediğim başka şeyler de var. Bunları yapabilmek için zamanımın olmasını istiyorum. Çocuk sahibi olmak benim için büyük bir öncelik.