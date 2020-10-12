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    ABD'li tensiçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı

    ABD'li tenisçi Sam Querrey'e yapılan rutin koronavirüs testinde pozitif vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 17:34
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 17:34
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    ABD'li tensiçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı

    ABD'li tenisçi Sam Querrey, koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katıldığı Saint Petersburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.

    KARŞILAŞMA İPTAL EDİLDİ

    Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin koronavirüs testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Çift erkeklerde Querrey ve ABD'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.

    Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.

    ABD li tensiçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı #1

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