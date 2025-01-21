Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

AA & Ensonhaber

Milli sporcu Ahmet Kaplan, Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta quad tekerlekli sandalye ilk tur maçında, ev sahibi ülkeden Finn Broadbent ile karşılaştı.

Dünya 4 numarası Ahmet, korttan 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak sonraki turda bir diğer Avustralyalı Jin Woodman'ın rakibi oldu.

DENİZ DİLEK ELENDİ

Genç kadınlar kategorisinde mücadele eden Deniz Dilek ise 4 numaralı seribaşı Japon Wakana Sonobe'ye 2-0 (6-2, 6-2) yenilerek 2. turda elendi.