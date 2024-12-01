Altuğ Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi

İHA

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta katıldığı turnuvada beyin kanaması geçirdi.

28 yaşındaki sporcunun Türkiye'ye getirilip ameliyat olacağı açıklandı.

"GEREKEN TÜM DESTEK SAĞLANMAKTADIR"

Konuyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi: