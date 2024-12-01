Altuğ Çelikbilek, beyin kanaması geçirdi

İHA
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Tunus'ta katıldığı turnuvada beyin kanaması geçirdi.
28 yaşındaki sporcunun Türkiye'ye getirilip ameliyat olacağı açıklandı.
"GEREKEN TÜM DESTEK SAĞLANMAKTADIR"
Konuyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir turnuvasında maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır. Sporcumuza acil şifalar diler, tenis kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış