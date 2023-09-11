Amerika Açık'ta zafer Novak Djokovic'in oldu Amerika Açık tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Djokovic, kariyerindeki 24. Grand Slam'i kazandı.

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Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ın tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Djokovic, 48 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Djokovic ile Medvedev arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve yaklaşık bir saat 44 dakika sürdü.

Djokovic, bu seti de 7-6 kazandı ve durumu 2-0 yaptı.

Djokovic, üçüncü sette de Medvedev'e şans tanımayarak seti 6-3 kazandı ve durumu 3-0'a getirerek Amerika Açık'ta 4, toplamda ise 24. Grand Slam'ini kazandı.

"Çocukluk rüyamı yaşıyorum"

Amerika Açık'ta yaşadığı zaferin ardından açıklamalarda bulunan Djokovic, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kendimi tekrar ediyorum belki ama bunu her defasında söylemeliyim, çocukluk rüyamı yaşıyorum" diye konuştu.

Çok zor şartlar altında geldiğini söyleyen ve ailesine teşekkür eden Djokovic, "90'larda ülkemizde savaş vardı. Ailem pek çok şeyden fedakarlık etti, onlara teşekkür ediyorum. Ailem ve arkadaşlarımdan destek gördüm. Bu benim olduğu kadar sizin de başarınız, sizi seviyorum" sözlerini sarf etti.

Djokovic, "Bunu tarif etmek kolay değil. Çocukluk rüyam, dünyadaki en iyi oyuncu olmak istiyordum. Tek istediğim şey buydu. Burada olacağıma, 24 Grand Slam kazanacağıma inanmazdım ama gerçek bu" ifadelerini kullanırken şampiyonluk sonrası Kobe Bryant tişörtü giymesiyle ilgili olarak, "Bu tişörtü yaparken kimseyle paylaşmadım. Turnuvayı kazanmak istiyordum. Kobe yakın bir arkadaşımdı, çok fazla konuşurduk ve kazanan mentalitesi hakkında güvendiğim insanlardan biriydi. Her türlü desteği verirdi bana. Birkaç yıl önce onun aramızdan ayrılması beni incitti. Burada onu hatırlatmak güzel olur diye düşündüm" dedi.