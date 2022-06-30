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    Andy Murray Wimbledon'a veda etti

    2016'da Dünya 1 numarası olan Andy Murray, Wimbledon 2. turunda John Isner'e 4-6, 6-7, 7-6, 4-6 ile mağlup olarak turnuvaya veda etti.
    • 30.06.2022 - 09:57
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    Andy Murray Wimbledon'a veda etti

    Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 3 numaralı seribaşı Ons Jabeur ve erkeklerin 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 3. tura çıktı.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 3. gün maçları tamamlandı.

    Kadınlarda Ons Jabeur, dünya 91 numarası Katarzyna Kawa'yı, Maria Sakkari (5) de klasmanın 112. basamağındaki Viktoriya Tomova'yı 2-0 yenerek 3. tur biletini aldı.

    Erkeklerde Carlos Alcaraz, dünya 53'üncüsü Tallon Griekspoor ile oynadığı 2. tur maçını 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı. Bu sezonki formuyla dikkatleri üzerine çeken Alcaraz, Wimbledon'da ilk defa 3. tura yükseldi.

    Murray elendi

    Cameron Norrie (9), Jaume Munar'ı 3-2, Jannik Sinner (10) ise Mikael Ymer'i 3-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

    John Isner (20), 2013 ve 2016 şampiyonu Andy Murray'yi, kariyerinin ilk grand slam ana tablo deneyimini yaşayan dünya 104 numarası Tim Van Rijthoven de Reilly Opelka'yı (15) 3-1'lik skorla eleyerek 3. turun yolunu tuttu.

    Andy Murray Wimbledon a veda etti #1


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