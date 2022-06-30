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Andy Murray Wimbledon'a veda etti

Andy Murray Wimbledon'a veda etti

2016'da Dünya 1 numarası olan Andy Murray, Wimbledon 2. turunda John Isner'e 4-6, 6-7, 7-6, 4-6 ile mağlup olarak turnuvaya veda etti.