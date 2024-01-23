Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ın yarı finalinde Coco Gauff'un rakibi oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde son şampiyon Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova'yı yenerek yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında oynanan ve 1 saat 11 dakika süren çeyrek final maçında, 2 numaralı seribaşı Belaruslu tenisçi, 9 numaralı seribaşı Çekyalı rakibini 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Gauff ile karşılaşacak
Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık'ta yaşayan 25 yaşındaki Sabalenka, yarı finalde 4 numaralı seribaşı konumundaki 19 yaşındaki ABD'li sporcu Coco Gauff ile karşılaşacak.
Geçen sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde Sabalenka'yı 2-1 yenen Gauff, şampiyon olmuştu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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