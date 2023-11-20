ATP Finalleri'nde şampiyon olan Novak Djokovic tarihe geçti ATP Finalleri'nde Jannik Sinner'i mağlup eden Novak Djokovic, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

AA & Ensonhaber

İtalya'nın Torino kentinin ev sahipliği yaptığı teniste sezonun en önemli turnuvalarından olan Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic ile dünya 4 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı.

1 saat 43 dakika süren final mücadelesinde baştan sona önde götüren 36 yaşındaki Djokovic, İtalyan rakibini 6-3'lük setlerin ardından 2-0'la geçti ve zafere ulaştı.

Tarihe geçti

Bu zaferle Djokovic, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi oldu.