Avustralya Açık finalinde Aryna Sabalenka ile Madison Keys karşılaşacak

AA & Ensonhaber

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 12. gününde yarı final heyecanı yaşandı.

ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys, beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 2 saat 35 dakika süren karşılaşmada 5-7 ve 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

KEYS'İN RAKİBİ SABALENKA

25 Ocak Cumartesi günü oynanacak finalde, Keys ile Avustralya Açık'ta son iki yılın şampiyonu tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka karşı karşıya gelecek.

SABALENKA, BADOSA'YI ELEMİŞTİ

Bugün oynanan yarı finaldeki diğer karşılaşmada Belaruslu Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa karşılaştı ve rakibini 6-4 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yenerek finale kalmıştı.