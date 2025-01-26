Avustralya Açık tek erkeklerde şampiyon Jannik Sinner!

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Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın son günündeki tek erkekler final maçında dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev karşılaştı.

ZVEREV, SET VERMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Sinner, ilk sette 6-3 ile galip gelerek 1-0 öne geçti.

Başa baş mücadeleye sahne olan ikinci seti tie-break sonucunda 7-6 kazanan İtalyan raket, durumu 2-0'a getirerek Zverev'in direncini kırmayı başardı.

Üçüncü seti ise 6-3 ile hanesine yazdıran Sinner, rakibine servis kırma puanı göstermediği maçı, 2 saat 42 dakika sonunda 3-0 kazanarak (6-3, 7-6, 6-3) şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE İKİNCE KEZ ŞAMPİYON OLDU

Sinner, Avustralya Açık'ta üst üste ikinci, kariyerinde 2024 ABD Açık ile birlikte üçüncü grand slam zaferini elde etti.

ZVEREV, ÜÇÜNCÜ GRAND SLAM FİNALİNİ KAYBETTİ

Şampiyonluğun bir adım uzağında kalan Zverev ise 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'tan sonra üçüncü kez grand slam finali kaybetti.